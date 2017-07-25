Жертвой дерзкого ограбления на 20 млн стал безработный

В пресс-центре МВД уточнили, что жертвой дерзкого ограбления на востоке Москвы стал безработный, передает "Интерфакс". Напомним, что преступники пошли на таран машины. После этого они проникли в салон, избили водителя, забрали мобильный телефон и сумку, в которой было свыше 20 миллионов рублей. Потерпевший госпитализирован с черепно-мозговой травмой.