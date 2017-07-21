Певицу Стрельченко доставили в больницу

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко была доставлена в больницу после того, как ей стало плохо. Врачи предварительно диагностировали у нее острое нарушение мозгового кровообращения, передает Life.ru. Александра Стрельченко – вокалистка, королева народной песни, любимая певица Хрущева и Брежнева. Сообщается, что перед госпитализацией она перестала реагировать на окружающих, а потом пожаловалась на боль.
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