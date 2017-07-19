В Таиланде россиянка погибла при падении с крыши отеля

На острове Пхукет 39-летняя россиянка упала с крыши отеля и скончалась от полученных травм. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов, причины трагедии пока не известны, передает ТАСС.
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