В Таиланде россиянка погибла при падении с крыши отеля

На острове Пхукет 39-летняя россиянка упала с крыши отеля и скончалась от полученных травм. Как сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов, причины трагедии пока не известны, передает ТАСС.

Туристка отдыхала вместе с несовершеннолетней дочерью. Ребенок находится под опекой местной полиции.