Во Внуково самолет ударился хвостом о взлетную полосу

Выполнявший перелет из Петропавловска-Камчатского в Москву пассажирский самолет задел хвостом взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта Внуково, передает "РЕН ТВ". Сообщается, что при заходе на посадку лайнер не смог попасть на нужную траекторию. Экипаж принял решение уйти на второй круг и задел землю хвостовой частью при резком наборе высоты. Информации о степени повреждения самолета пока не поступало – его осматривают техники.