Пассажирку самолета арестовали за облизывание уха соседки

Курьезный инцидент произошел во время рейса из Лас-Вегаса в Портленд. Все случилось из-за того, что 27-летняя пассажирка Хайди Мак-Кинни слишком много выпила.

Пьяная девушка, тайком пронесшая в салон самолета алкоголь, стала приставать к 19-летней соседке. Сначала Хайди пыталась ее напоить, а затем перешла к активным действиям.

Пассажирка начала трогать грудь туристки и пыталась спустить ее руку к ширинке своих джинсов, передает The Sun. Мак-Кинни в порыве страсти даже облизала ухо своей соседки. Затем она запрыгнула на нее и заявила, что хочет секса.

Однако, когда лайнер приземлился, сексуально озабоченную девушку сразу же арестовали. Ее жених пытался объяснить поведение возлюбленной тем, что она не контролирует себя, когда выпьет.

По словам помощника прокурора США Рави Синха, Хайди дотрагивалась до тела своей жертвы, а также произнесла серию грубых и непристойных слов. Девушка признала свою вину. Судья приговорил ее к восьми месяцам домашнего ареста.

Отметим, нередко позволяют себе хулиганские выходки во время воздушных путешествий и российские туристы. Так, ранее в аэропорту Антальи полиция задержала путешественника из Москвы. Как писали Dni.Ru, он устроил драку. Известно, что турист впервые летел на отдых за границу, с ним была жена и двое детей. Приятели дебошира, также находившиеся на борту, позже пояснили, что он перенервничал.