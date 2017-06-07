Убитый в США школьник оказался россиянином

Убитый в американском штате Мэриленд школьник Артем Зиберов оказался россиянином. "Мы можем подтвердить, что он гражданин России", – заявили в полиции.

Посольство России в США выясняет обстоятельства произошедшего. В свою очередь правоохранители объявили награду в размере 10 тысяч долларов за любую информацию о нападавших, передает URA.RU.

18-летний Артем Зиберов и 17-летний Шади Ади Наджар были застрелены в автомобиле, припаркованном неподалеку от населенного пункта Монтгомери Вилледж. Известно, что оба юноши учатся в школе.