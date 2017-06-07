Павлин устроил погром в винной лавке
Сотрудник магазина пытался аккуратно выпроводить незваного гостя, но тот принялся метаться по торговому залу, сметая все на своем пути. "Это определенно не та ситуация, в которой я чувствую себя комфортно, – рассказал Ганем. – Я был несколько напуган и не знал что делать".
Птица не захотела покидать заведение и взлетела на самую верхнюю полку. Достать ее оттуда смог только специально вызванный сотрудник службы контроля за животными. Он ловил павлина сачком, птица сопротивлялась и активно махала крыльями, безжалостно сбрасывая бутылки с дорогими винами на пол.
Павлины считаются символом Аркадии. В начале XX века основатель города Элайас Джексон Болдуин привез их из Индии. Он рассчитывал, что птицы будут уничтожать змей и улиток на участке, но они одичали и заселили окрестности.
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