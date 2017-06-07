Павлин устроил погром в винной лавке

Менеджер винного магазина в пригороде Лос-Анджелеса Рани Ганем утверждает, что вообще не заметил птицу, пока на нее не пожаловалась одна из покупательниц.

Сотрудник магазина пытался аккуратно выпроводить незваного гостя, но тот принялся метаться по торговому залу, сметая все на своем пути. "Это определенно не та ситуация, в которой я чувствую себя комфортно, – рассказал Ганем. – Я был несколько напуган и не знал что делать".

Птица не захотела покидать заведение и взлетела на самую верхнюю полку. Достать ее оттуда смог только специально вызванный сотрудник службы контроля за животными. Он ловил павлина сачком, птица сопротивлялась и активно махала крыльями, безжалостно сбрасывая бутылки с дорогими винами на пол.

Павлины считаются символом Аркадии. В начале XX века основатель города Элайас Джексон Болдуин привез их из Индии. Он рассчитывал, что птицы будут уничтожать змей и улиток на участке, но они одичали и заселили окрестности.



