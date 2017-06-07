Жуткое видео наезда на женщину с ребенком

За несколько мгновений до аварии жительница американского штата Коннектикут Шанта Джордан заметила, что автомобиль несется в сторону мальчика, и оттолкнула его, приняв главный удар на себя.

Видео ужасной аварии в Коннектикуте опубликовано на сайте NBC4I. И подросток, и женщина госпитализированы с тяжелыми травмами. Предполагалось, что мальчику придется ампутировать ноги, но, к счастью, медики сумели их спасти. Героиня видео находится в клинике в тяжелом состоянии. Врачи уверены, что она обязательно поправится, а правительство штата наградит даму за проявленное мужество.

Водитель автомобиля также госпитализирован. Ему предъявлено обвинение. "Если бы она не вмешалась, ребенок был бы прижат к стене транспортным средством и, скорее всего, погиб бы", – отметил глава местной полиции Перес.