Жуткое видео наезда на женщину с ребенком
Видео ужасной аварии в Коннектикуте опубликовано на сайте NBC4I. И подросток, и женщина госпитализированы с тяжелыми травмами. Предполагалось, что мальчику придется ампутировать ноги, но, к счастью, медики сумели их спасти. Героиня видео находится в клинике в тяжелом состоянии. Врачи уверены, что она обязательно поправится, а правительство штата наградит даму за проявленное мужество.
Водитель автомобиля также госпитализирован. Ему предъявлено обвинение. "Если бы она не вмешалась, ребенок был бы прижат к стене транспортным средством и, скорее всего, погиб бы", – отметил глава местной полиции Перес.
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