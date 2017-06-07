В Москве вор украл у пенсионерки стиральную машину и гладильную доску

В одном из домов на улице Маршала Конева в Москве произошла кража. Преступник пробрался в квартиру пенсионерки и вынес стиральную машинку, телевизор и гладильную доску.

Возбуждено уголовное дело, сообщил источник телеканала "360" в правоохранительных органах. Полиция проверяет камеры наружного видеонаблюдения.