В Москве вор украл у пенсионерки стиральную машину и гладильную доску

В одном из домов на улице Маршала Конева в Москве произошла кража. Преступник пробрался в квартиру пенсионерки и вынес стиральную машинку, телевизор и гладильную доску.
Возбуждено уголовное дело, сообщил источник телеканала "360" в правоохранительных органах. Полиция проверяет камеры наружного видеонаблюдения.
В Сети появилась провокационная запись
В Сочи открывается 28-ой российский кинофестиваль, на котором будут представлены 14 картин
Очередное обострение военной обстановки в регионе
Блондинка мечтает о тепле