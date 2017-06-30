Молодого путешественника забили насмерть на глазах родителей

25-летний член семьи путешественников был насмерть забит лопатой членами враждующей семьи на глазах у своих родителей. Его сердце отдали нуждающемуся в пересадке пациенту.

Полиция назвала эту драку "ужасной". Свидетелями кровавой сцены также стали несколько проезжающих мимо заправки на трассе М25 в графстве Суррей водителей, сообщает Daily Mail.

Жертвой жестокой расправы стал Куэй Сандерс, входящий в семью любителей путешествий и состоящий со своими родными в соответствующем клубе. Здесь и началась вражда 24-летнего парня с другим кланом, Дули. О вражде семей также говорят знакомые парня, подтверждают ее журналисты и полицейские.

Два года назад брат погибшего, Пол Саундерс напал на члена другой состоящей в клубе путешественников семьи с мачете. Тогда 24-летний Эдвард Дули практически лишился руки, нападавшие отрезали ему палец, нанесли другие тяжелые травмы. Пол Саундерс в итоге был заключён в тюрьму на восемь месяцев. Тем временем оправившийся от побоев Дули-младший ночью проник в дом Сандерсов и устроил там перестрелку с домочадцами, тоже в результате угодив в тюрьму.

Вражда семей разгоралась, обидчики все время искали способы отомстить друг другу. Кульминацией их борьбы и стала трагическая встреча клана Дули и Куэйя Сандерса на заправке.

Врачи лондонской больницы, куда срочно был госпитализирован избитый путешественник, не смогли спасти парня. Трагедия сделала несчастной девушку Куэйя Сандерса, Ларосу Смит, которая излила свое горе в трогательной записи в Facebook.



Сердце Куэя Сандерса было отдано пациенту, остро нуждающемся в пересадке. Продолжат ли семьи мстить друг другу – вопрос остался открытым, пишет Daily Mail.

