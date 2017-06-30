Два карманника за пару часов украли 62 телефона

Два гражданина Румынии украли 62 мобильных телефона во время концерта. На операцию ворам понадобилось всего два часа.

На концерте в Мадриде внимание полицейских привлек подозрительный гражданин. Он пытался покинуть площадку до окончания выступления артистов и выглядел, как показалось стражам порядка, неестественно.

При досмотре в рюкзаке задержанного обнаружили 41 мобильный телефон. Гаджеты принадлежали зевакам, собравшимся в концертном комплексе, сообщает сайт Romania-Insider со ссылкой на Digi24.ro.

Через некоторое время при похожих обстоятельствах сотрудники правоохранительных органов остановили еще одного "меломана". В его рюкзаке нашли 21 аппарат.

Românii care au furat 62 de telefoane la un concert https://t.co/c1du9T63P4 — Digi24HD (@Digi24_HD) 28 июня 2017 г.

Суммарный "улов" карманников составил 62 телефона. Чтобы обчистить гостей увеселительного мероприятия, им понадобилось всего два часа.

Злоумышленники взяты под стражу. Оба являются гражданами Румынии, поэтому их судьбу решат власти этой страны. Тем временем мадридские полицейские пытаются связаться с владельцами телефонов, чтобы вернуть украденное.