В Подмосковье подросток попал под поезд

В Подмосковье в районе железнодорожной станции Павшино погиб подросток. Молодого человека сбила электричка.

По предварительным данным, местный житель, возвращаясь из колледжа, решил пойти домой по путям. Предположительно, подросток был в капюшоне и наушниках, из-за чего не услышал шум приближающегося поезда, передает Life.ru.