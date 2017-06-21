Prodigy насмерть подавился яйцом

Стали известны подробности смерти 43-летнего американского рэпера Альберта Джонсона, более известного под псевдонимом Prodigy. Сообщается, что музыкант мог умереть, подавившись яйцом.

Американский рэпер из дуэта Мobb Deep скончался вечером, 20 июня 2017 года, передает TMZ. По данным источников, близких к музыканту, Prodigy умер в больнице, после того как подавился яйцом. Официального подтверждения этой информации пока не поступало, стражи порядка проверяют эту версию инцидента.

Ранее стало известно, что рэпера доставили в больницу в связи с обострением болезни, от которой он страдал еще с детства. Сообщается, что медики диагностировали у певца серповидноклеточную анемию. В связи с ухудшением самочувствия ему пришлось отменить встречу с фанатами, назначенную на 17 и 18 июня 2017 года.

Западные журналисты также сообщили, что в последнее время Альберт Джонсон был очень слаб. Болезнь привела к обезвоживанию организма и ослаблению иммунитета. Незадолго до госпитализации он встретился с рэпером Ice-T и попрощался с ним.

Я не особо рос на Mobb deep, и даже не много слушал их, однако я понимаю, что если бы не Prodigy, Музыка бы так быстро не изменилась. — Новый Мертвый (@new_dead_) 21 июня 2017 г.

Напомним, пик славы дуэта Mobb Deep пришелся на 1990-е годы. Тогда их песня Shook Ones из альбома 1995-го вошла в список 50 величайших хип-хоп-песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Группа распалась в 2012-м, однако официально воссоединилась год спустя. Последний альбом был выпущен в 2015 году.