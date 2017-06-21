Prodigy насмерть подавился яйцом
Американский рэпер из дуэта Мobb Deep скончался вечером, 20 июня 2017 года, передает TMZ. По данным источников, близких к музыканту, Prodigy умер в больнице, после того как подавился яйцом. Официального подтверждения этой информации пока не поступало, стражи порядка проверяют эту версию инцидента.
Ранее стало известно, что рэпера доставили в больницу в связи с обострением болезни, от которой он страдал еще с детства. Сообщается, что медики диагностировали у певца серповидноклеточную анемию. В связи с ухудшением самочувствия ему пришлось отменить встречу с фанатами, назначенную на 17 и 18 июня 2017 года.
Западные журналисты также сообщили, что в последнее время Альберт Джонсон был очень слаб. Болезнь привела к обезвоживанию организма и ослаблению иммунитета. Незадолго до госпитализации он встретился с рэпером Ice-T и попрощался с ним.
Я не особо рос на Mobb deep, и даже не много слушал их, однако я понимаю, что если бы не Prodigy, Музыка бы так быстро не изменилась.— Новый Мертвый (@new_dead_) 21 июня 2017 г.
Напомним, пик славы дуэта Mobb Deep пришелся на 1990-е годы. Тогда их песня Shook Ones из альбома 1995-го вошла в список 50 величайших хип-хоп-песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Группа распалась в 2012-м, однако официально воссоединилась год спустя. Последний альбом был выпущен в 2015 году.
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