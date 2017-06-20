В Лас-Вегасе в возрасте 42 лет умер Prodigy

Музыканта госпитализировали несколько дней назад из-за обострения анемии. Он болел ею с рождения.

Точная причина смерти тем не менее пока не установлена, сообщает американский портал TMZ. Альберт Джонсон, известный как Prodigy, родом из музыкальной семьи. Он появился на свет 2 ноября 1974 года в Нью-Йорке. С рождения ему поставили диагноз серповидно-клеточная анемия. Сам рэпер говорил, что боль дает ему понять, насколько он силен физически и морально.

Его дед, Бадд Джонсон, известный саксофонист, работающий в свое время с музыкантами Count Baste, Billie Holiday и Sarah Vaughan. Его двоюродный дядя запомнился как джазовый музыкант. Бабушка основала успешную танцевальную школу. В 60-х его мать будущей звезды пела в женской R&B группе Crystals, а отец был фронтменом менее известной группы Chanters. "Музыка, безусловно, течет в моей крови," – признавался рэпер.



Prodigy было 15, когда он, учась в престижной школе искусств в Манхэттене, начал продавать свои рифмы на пару с одноклассником Havoc`ом. Они образовали группу, назвав ее Poetical Profits, в которой Prodigy взял на себя роль центрового МС, а Havoc стал продюсером и рэпером второго плана. Позже дуэт изменил свое название на Mobb Deep.

Каждая их песня отражает реальные истории жизни. Оба выросли на улице. Стиль музыкального коллектива определяется как хардкорный рэп. Расцвет их карьеры пришелся на 1990-е годы. Лучшими композициями группы считаются "Quiet Storm" и "Shook Ones".

Группа распалась в 2012 году, однако официально воссоединилась год спустя. Последний альбом был выпущен в 2015 году. После этого Prodigy объявил о работе над сильным альбомом.