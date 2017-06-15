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Происшествия

Мужчина привязал жену к рельсам и оставил умирать

Фото: GLOBAL LOOK press/Chuck Haney
Стражи порядка обнаружили на железнодорожных путях между Парижем и Нантом тела 34-летней Эмили и 37-летнего Гийома. По версии следствия, мужчина привязал супругу к рельсам скотчем, после чего прыгнул под приближающийся поезд.
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Об инциденте, который произошел 12 июня 2017 года, сообщил машинист электропоезда, сбившего Эмили и Гийома. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили рядом с телами припаркованный автомобиль, по номеру которого установили личности погибших. Первоначально полицейские предположили, что на железной дороге произошел несчастный случай.

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Однако позднее следователи установили, что смерть женщины была насильственной, сообщает The Local. Супруг привязал ее скотчем к рельсам, после чего, дождавшись электропоезда, совершил самоубийство. Стражи порядка пока не сообщили, находилась ли девушка в сознании, когда ее поместили на железнодорожные пути, передает AFP.

В ночь перед убийством Гийом позвонил отцу и попросил присмотреть за детьми. По данным местных СМИ, мужчина также сообщил ему, что собирается убить жену. Почему родители Гийома не сообщили об этом в полицию, не уточняется.

Следователи выяснили, что мужчина страдал от продолжительной тяжелой депрессии. Их брак с Эмили длился около двух лет, однако в последнее время супруги готовились к разводу. Более того, Гийом на протяжении трех лет не мог найти работу. Отметим, что у пары было четверо детей – трое от предыдущих браков и один общий, ему не было и года.

Напомним, ранее в июне 2017 года на 78-м году жизни трагически погибла внучка первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Юлия. Ее сбила электричка на подмосковной станции Мичуринец. Машинист подал звуковой сигнал пожилой женщине, чтобы предупредить об опасности, однако она не сумела вовремя среагировать.

Автор: Олег Шивалов15 июня 2017, 10:54

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