Соседу Кинчева оторвало руку при взрыве бомбы в Москве
Правоохранители выясняют причины взрыва, прогремевшего в элитном доме на Покровском бульваре. При неосторожном обращении с самодельным устройством пострадал 16-летний сосед рокера Константина Кинчева.
Инструкцию по изготовлению бомбы школьник скачал в интернете. Оставшись дома один, он приступил к химическим опытам, сообщает НТВ. Эксперимент закончился трагедией: реактив взорвался прямо в руках у умницы и тихони, как охарактеризовали подростка жильцы дома.
Соседи бросились на шум и вызвали скорую. Когда юноша открыл дверь, собравшиеся увидели страшную картину: стены и потолок были забрызганы кровью. Левую кисть, которую парню оторвало взрывом, найти так и не удалось.
Полиция нашла в квартире фрагменты легко взрывающейся смеси, которая используется в самодельных устройствах в качестве детонатора. По словам соседей, школьник и его родители – люди во всех смыслах положительные.
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