Соседу Кинчева оторвало руку при взрыве бомбы в Москве

Виновником ЧП стал подросток, отыскавший в интернете инструкцию по изготовлению самодельного устройства. Взрывом разнесло компьютер и выбило окно в квартире, юноша получил серьезные травмы.

Правоохранители выясняют причины взрыва, прогремевшего в элитном доме на Покровском бульваре. При неосторожном обращении с самодельным устройством пострадал 16-летний сосед рокера Константина Кинчева.

Инструкцию по изготовлению бомбы школьник скачал в интернете. Оставшись дома один, он приступил к химическим опытам, сообщает НТВ. Эксперимент закончился трагедией: реактив взорвался прямо в руках у умницы и тихони, как охарактеризовали подростка жильцы дома.

Соседи бросились на шум и вызвали скорую. Когда юноша открыл дверь, собравшиеся увидели страшную картину: стены и потолок были забрызганы кровью. Левую кисть, которую парню оторвало взрывом, найти так и не удалось.

Полиция нашла в квартире фрагменты легко взрывающейся смеси, которая используется в самодельных устройствах в качестве детонатора. По словам соседей, школьник и его родители – люди во всех смыслах положительные.