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Происшествия

В квартире на западе Москвы нашли бомбу

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В одной из квартир на Новопеределкинской улице в столице обнаружили самодельное взрывное устройство. В настоящее время на месте работают саперы и сотрудники правоохранительных органов. Территория вокруг дома оцеплена, передает Telegram-канал Mash.

Из-за ЧП жильцы были экстренно эвакуированы. При этом, по неподтвержденным данным, на Новопеределкинской улице идут учения силовиков.

25 мая 2017, 11:53

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