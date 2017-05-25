В квартире на западе Москвы нашли бомбу

В одной из квартир на Новопеределкинской улице в столице обнаружили самодельное взрывное устройство. В настоящее время на месте работают саперы и сотрудники правоохранительных органов. Территория вокруг дома оцеплена, передает Telegram-канал Mash.
Из-за ЧП жильцы были экстренно эвакуированы. При этом, по неподтвержденным данным, на Новопеределкинской улице идут учения силовиков.
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