В Москве поймали готовящих взрывы террористов

В столице задержали четверых террористов, которые готовили взрывы в общественном транспорте города. Они являются членами запрещенной на территории России организации "Исламское государство".

"Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство", – рассказали в центре общественных связей ФСБ.

В преступную группу входят россияне и выходцы из Центральной Азии. Они планировали взорвать самодельные бомбы. Уже установлено, что действиями боевиков руководили из Сирии, передает URA.RU со ссылкой на РИА Новости.

При обыске в жилище террористов силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ. Кроме того, у задержанных изъяли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

Момент задержания попал на видео. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Новопеределкинской улице в столице обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работали саперы и сотрудники правоохранительных органов. Из-за ЧП жильцы были экстренно эвакуированы.