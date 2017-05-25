В Москве поймали готовящих взрывы террористов
"Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации "Исламское государство", – рассказали в центре общественных связей ФСБ.
В преступную группу входят россияне и выходцы из Центральной Азии. Они планировали взорвать самодельные бомбы. Уже установлено, что действиями боевиков руководили из Сирии, передает URA.RU со ссылкой на РИА Новости.
При обыске в жилище террористов силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ. Кроме того, у задержанных изъяли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.
Момент задержания попал на видео. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в одной из квартир на Новопеределкинской улице в столице обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работали саперы и сотрудники правоохранительных органов. Из-за ЧП жильцы были экстренно эвакуированы.
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