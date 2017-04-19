Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ

Террористы оказали сопротивление при задержании сотрудниками Федеральной службы безопасности. Работникам ведомства пришлось ликвидировать атаковавших их экстремистов.

По информации спецслужб, силовики уничтожили во Владимирской области двух уроженцев одной из стран Центральной Азии 1991 и 1987 годов рождения. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в результате перестрелки никто из сотрудников ведомства не пострадал.

Представитель Федеральной службы безопасности отметил, что погибшие были членами радикальной исламистской группировки. "Данные лица были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", – цитирует его ТАСС.

Позднее пресс-служба ФСБ опубликовала видеозапись с места перестрелки. На кадрах оперативной съемки видно, что террористы скрывались в двухэтажном кирпичном доме на окраине деревни. Боевики вели перестрелку из окна кухни-спальни.

"На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет Макарова, боеприпасы", – рассказали в Центре общественных связей ведомства. На опубликованной видеозаписи видны тела террористов, рядом с которыми лежит оружие.

Напомним, ранее 19 апреля сотрудники ФСБ задержали еще одну группу экстремистов в Краснодаре. В их квартире работники спецслужб обнаружили исламистскую литературу, а также взрывчатое вещество и коробки с гайками, передает РИА Новости.