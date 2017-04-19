Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ
По информации спецслужб, силовики уничтожили во Владимирской области двух уроженцев одной из стран Центральной Азии 1991 и 1987 годов рождения. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в результате перестрелки никто из сотрудников ведомства не пострадал.
Представитель Федеральной службы безопасности отметил, что погибшие были членами радикальной исламистской группировки. "Данные лица были связаны с вербовщиками международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", – цитирует его ТАСС.
Позднее пресс-служба ФСБ опубликовала видеозапись с места перестрелки. На кадрах оперативной съемки видно, что террористы скрывались в двухэтажном кирпичном доме на окраине деревни. Боевики вели перестрелку из окна кухни-спальни.
"На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет Макарова, боеприпасы", – рассказали в Центре общественных связей ведомства. На опубликованной видеозаписи видны тела террористов, рядом с которыми лежит оружие.
Напомним, ранее 19 апреля сотрудники ФСБ задержали еще одну группу экстремистов в Краснодаре. В их квартире работники спецслужб обнаружили исламистскую литературу, а также взрывчатое вещество и коробки с гайками, передает РИА Новости.
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