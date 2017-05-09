В центре Москвы девушку изнасиловали на собеседовании

В Москве на Новом Арбате во время собеседования изнасиловали 17-летнюю девушку. Молодая жительница столицы претендовала на должность разнорабочего.
Насильник был задержан. С пострадавшей работают врачи, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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