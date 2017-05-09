В Харькове избили участников акции "Бессмертный полк"

В Харькове во время проведения акции "Бессмертный полк" произошла драка. Неизвестные активисты набросились на участников мероприятия у Мемориала славы.
Остановить разбушевавшихся радикалов смогли только 50 полицейских с дубинками, передает УНИАН. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В #Харьков'е на Мемориале Славы произошли столкновения: проукраинский активист пытался сорвать "георгиевскую ленточку" pic.twitter.com/2zZYvF2Quy— StudMedia (@StudMedia) 9 мая 2017 г.
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