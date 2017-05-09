В Харькове избили участников акции "Бессмертный полк"

В Харькове во время проведения акции "Бессмертный полк" произошла драка. Неизвестные активисты набросились на участников мероприятия у Мемориала славы.

Остановить разбушевавшихся радикалов смогли только 50 полицейских с дубинками, передает УНИАН. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.