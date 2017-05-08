У стен Кремля поймали ребенка с боеприпасами

В центре Москвы у стен Кремля задержали 11-летнего школьника. У второклассника из Ростовской области обнаружили два патрона калибра 7,62 миллиметра.

Подобные боеприпасы используются для стрельбы из автомата Калашникова. Школьник отказался объяснять, откуда у него патроны, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.