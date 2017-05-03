Летевший в Санкт-Петербург лайнер падал три километра

Летевший из греческого Ираклиона в Санкт-Петербург лайнер едва не рухнул в Средиземное море. Самолет начал резко терять высоту и за считанные секунды опустился на несколько километров.

"Друзья, мы чуть не упали. Точнее, мы падали километра три. Но обошлось. Резкая потеря высоты. Без болтанки. Сразу. И достаточно продолжительно. Не похоже на турбулентность. Неприятные минуты", – написал на своей странице в Instagram политолог, профессор СПбГУ Дмитрий Гавра.

По словам политолога, капитан судна вскоре взял ситуацию под контроль. "В результате командиру удалось на малой высоте прийти снова на Крит", – сообщил Гавра.

После посадки у пассажиров началась паника. "Особенно жалко маленьких. У детей стало плохо с ушками. У сердечников – с давлением", – отметил политолог.

Между тем Гавра считает, что во время ЧП экипаж действовал неправильно. "Вообще ничего не сказал салону командир. Тогда как автоматика по-английски для экипажа сказала "типа падаем". Старшая стюардесса не успокоила людей по громкой связи. Экипаж не стал доводить до людей какую-нибудь банальную инструкцию. Любую. Это отвлекает и снимает панику", – написал он.

Публикация от Dmitry Gavra (@dgavra) Май 3 2017 в 12:49 PDT

По словам политолога, когда стало известно, что посадка все же состоится, экипаж не сообщил, где именно. И даже после посадки, когда прибыли аварийные службы и полиция, командир и экипаж молчали.

В настоящее время лайнер остается на Крите. Специалисты выясняют причину ЧП. Как сообщили в авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявшей рейс из Ираклиона (Греция) в Санкт-Петербург, экипаж принял решение вернуться на остров сразу после обнаружения неполадки.