Самолет рухнул на шоссе на глазах у водителей
Как видно на кадрах, легкий одномоторный самолет падает прямо на шоссе, а затем загорается. Как уточняет издание The Sunday Times Driving, во время крушения лайнер задел лишь линии электропередач и светофоры.
Пассажир и пилот смогли вовремя выбраться из самолета и самостоятельно покинули место происшествия. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал взрыв топливного бака.
Обнаженная девушка, как две капли воды похожая на телеведущую, ласкает себя
На новость о его визите в Нью-Йорк отреагировал поисковик авиабилетов Aviasales
Вдова Владимира Высоцкого дала интервью
Бывшая гимнастка позволила себе расслабиться