Самолет рухнул на шоссе на глазах у водителей

В американском городе Мукилтео (штат Вашингтон) самолет рухнул на шоссе на глазах у изумленных водителей. Кадры авиакатастрофы зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей, стоящих на светофоре.

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