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Массовую драку со стрельбой в Москве сняли на видео

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Около 40 человек приняли участие в драке за гаражи на проспекте Вернадского, передает Life.ru. Чтобы разнять дерущихся пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. Сообщается, что причиной конфликта стала попытка рейдерского захвата. Кроме того, появилась информация о том, что нарушители нокаутировали участкового, который пытался остановить побоище. Полиция задержала двоих зачинщиков. Происходящее сняли на видео очевидцы.

26 мая 2017, 22:02

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