Массовую драку со стрельбой в Москве сняли на видео

Около 40 человек приняли участие в драке за гаражи на проспекте Вернадского, передает Life.ru. Чтобы разнять дерущихся пришлось открыть предупредительный огонь в воздух. Сообщается, что причиной конфликта стала попытка рейдерского захвата. Кроме того, появилась информация о том, что нарушители нокаутировали участкового, который пытался остановить побоище. Полиция задержала двоих зачинщиков. Происходящее сняли на видео очевидцы.