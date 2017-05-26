Купальщиц в буркини арестовали в Каннах

Французские полицейские арестовали группу купальщиц в буркини, которые устроили заплыв напротив отеля "Мартинез", в котором живут гости Каннского кинофестиваля, передает Life.ru. Оказалось, что само купание было запланированной акцией. Организатором стал франко-алжирский бизнесмен Рашид Некказ, который выступает за отмену на запрет купания в буркини во Франции. Теперь ему грозит штраф в семь с половиной тысяч евро, а также тюремное заключение на срок до шести месяцев.