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Происшествия

Купальщиц в буркини арестовали в Каннах

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Французские полицейские арестовали группу купальщиц в буркини, которые устроили заплыв напротив отеля "Мартинез", в котором живут гости Каннского кинофестиваля, передает Life.ru. Оказалось, что само купание было запланированной акцией. Организатором стал франко-алжирский бизнесмен Рашид Некказ, который выступает за отмену на запрет купания в буркини во Франции. Теперь ему грозит штраф в семь с половиной тысяч евро, а также тюремное заключение на срок до шести месяцев.

26 мая 2017, 19:35

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