На западе Москвы сгорел пассажирский автобус

Поблизости от дома №105 на проспекте Вернадского на западе Москвы загорелся автобус. Сообщается, что в салоне не было пассажиров. Возгорание на площади 15 квадратных метров было ликвидировано, говорится в сообщении МЧС. В результате произошедшего никто не пострадал.

На проспекте Вернадского, в районе д.105 ликвидировано загорание на площади 15 кв.м. в автобусе (пустой без пассажиров)

Никто не пострадал — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 26 мая 2017 г.