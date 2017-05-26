Главный инженер филиала Центра Хруничева найден мертвым

Во Владимирской области найден мертвым главный инженер филиала Центра Хруничева КБ "Арматура". Тело мужчины обнаружили на берегу реки рядом с его автомобилем, передает РИА Новости.
Как сообщила официальный представитель регионального Следственного комитета Ирина Минина, на трупе имеется огнестрельное ранение. "Пока основной версией является добровольный уход из жизни. Проводится доследственная проверка", – отметили в СК.
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