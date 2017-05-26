В Подмосковье труп три месяца пролежал в канализации

В Солнечногорском районе Подмосковья найдено тело мужчины. Труп обнаружили в канализационно-насосной станции. По предварительным данным, он пролежал между труб около трех месяцев, передает телеканал "360".

В ходе осмотра на теле погибшего не обнаружено признаков насильственной смерти. Для проведения судмедэкспертизы труп направлен в морг.