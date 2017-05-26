Знаменитый рокер избил экономку из-за бутерброда (видео)

Популярный исполнитель Rockwell арестован в Калифорнии. Полиция надела на него наручники после жалобы горничной, которую музыкант ударил за медлительность на кухне.

Хитмейкер Rockwell запечатлен на попавшем в распоряжение издания TMZ видео в момент ареста. Из калифорнийского дома музыканта выводит полиция, на запястьях рокера – наручники.

Полицейские рассказали, что прибыли домой к певцу после поступившего к ним вызова. К правоохранителям обратилась горничная, которая была наказана хозяином дома тумаками за якобы слишком медленное приготовление бутерброда.

Экономка не стерпела такого обращения. У прибывших полицейских она потребовала арестовать музыканта. Момент задержания и запечатлел на видео случайный свидетель.

Rockwell – настоящее имя Кеннеди Уильям Горди – сын Барри Горди, основателя звукозаписывающего лейбла Motown. В 1984 году музыкант выпустил свой первый хит "Somebody's Watching Me", в записи которого в качестве бэк-вокалиста поучаствовал сам Майкл Джексон. Сингл разошёлся миллионным тиражом.

Сейчас 53-летний дебошир пребывает под арестом.