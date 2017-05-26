В Москве легковушка протаранила фонарный столб

Обыски у Серебренникова Страсти вокруг Максаковой Эксклюзив Дом-2 Главные события Москвы

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Пятница 26 мая
Лента новостей
11:01
Россиян предупредили об опасности путешествий в Британию
10:55
Россия сделала Кубу козырем в игре с Вашингтоном
10:51
Главные события Москвы с 26 мая по 1 июня
10:38
Россия отвоевала право на использование асбеста
10:32
Америке предрекли ядерную катастрофу
10:30
Проекты c выставки АРХ Москва могут использоваться при реновации
10:10
У бесплодной пары родились сразу шестеро детей
09:40
Продавщица ждет ребенка от Роналду
09:33
Королева показала грудь всклокоченному Калягину
09:31
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
09:27
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике
09:10
Звездные отпрыски простились со школой
09:08
Дочь Трампа оконфузилась в Италии
08:53
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки
08:43
Киев запретит украинцам связь с россиянами
08:03
Пореченков рассказал о романе с гадалкой
07:32
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
21:55
Медведев предложил заменить российских футболистов роботами
21:54
Проскурякова изменила Николаеву
21:22
Названы богатейшие наследники российских миллиардеров
21:02
Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова
20:58
Как лечат больных неоперабельным раком в России
20:38
Интим назвали лекарством от ссор
20:21
Трамп назвал Россию угрозой для НАТО
20:17
В ОПЕК назвали приемлемую цену на нефть
20:14
Успешный запуск спутника с Плесецка произвели в честь юбилея
20:12
В Рязани попытались ответить на вопрос "#ЧТОНЕТАК"
20:09
Няня шокировала рассказом о работе у Малининых
20:08
Отвалившееся от скорой колесо ранило школьницу
19:58
Москвичей ждет большое историческое путешествие
19:57
Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
19:54
В Москве эвакуировали 700 машин без номеров
19:27
Москва станет комфортнее за счет программы реновации
19:22
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
19:17
Бывший главбух Серебренникова созналась в хищении 200 млн
19:16
"Холостяк" Илья Глинников объявил о смене фамилии
18:35
Марат Сафин сделал неожиданное заявление
18:34
Молодежный фестиваль в Сочи ждет гостей
18:28
Нюша на людях вступила в перепалку с женихом (видео)
18:23
Стеша Маликова отказалась от помощи отца
18:17
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона
18:05
Мужчина утонул во время попытки сделать селфи
17:59
Что Пугачева скрывает под пышным париком
17:45
Ветераны разведки оценили задержание террористов в Москве
17:36
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
17:32
В продуктах McDonald's нашли смертельно опасные вещества
17:29
Егор Крид принес извинения избитой девушке
17:09
Для главврачей установят предельный срок нахождения в должности
17:09
Елизавета II оказалась в больнице после теракта
17:02
Участник "Пусть говорят" рассказал про "обман" Малахова и Шурыгиной
16:44
Модель Playboy осудили на три года за фото
16:37
СМИ рассекретили новую возлюбленную Хрусталева
16:31
Госдума проведет дополнительное заседание 15 июня
16:22
Москвичей предупредили о гренландской свежести к концу мая
16:13
Олег Басилашвили серьезно болен
16:08
Движение на МКАД остановлено из-за сильного ветра (видео)
16:06
Депутата Рады поймали за порно на заседании
16:05
В Подмосковье младенец захлебнулся в ванной
15:42
Боня отдыхает во Франции с уголовником
15:34
"Почта России" заказала девушек на миллион рублей
15:31
Грустная собака покорила сердца сотен тысяч (видео)
15:25
Неверов назвал требования к участникам праймериз "ЕР"
15:24
Звезда Stand Up Иван Абрамов о семье и лилипутике
15:05
Оголившуюся Ходченкову раскритиковали за вульгарный наряд
15:03
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
14:56
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
14:37
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
14:17
Главные музыкальные фестивали лета-2017
14:08
12 главных SMM кейсов на Social Media Moscow
14:05
Меланье Трамп предложили оставить супруга ради другого мужчины
13:57
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
13:47
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
13:39
Снижение цен на авиабилеты изменило предпочтения российских туристов
13:38
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги
13:34
Пожилая актриса показала поклонникам ягодицы
13:13
Дубцова проводит время с бывшим мужем
13:07
На Москву обрушилась гроза с градом
12:59
Из BMW москвички украли 100 тысяч и iPhone
12:59
Scooter и российские звезды выступят на фестивале #ZBFest
12:57
Как правильно и дешево покупать авиабилеты
12:54
Россияне стали чемпионами мира по программированию
12:45
Скандальный активист Дадин разводится с женой после измен
12:34
Беременная Орбакайте бросилась спасать больного отца
12:30
Никиту Преснякова гнобят из-за Аллы Пугачевой
12:21
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
12:20
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
12:16
Москвичей предупредили о надвигающемся шторме
12:03
Порошенко исполнил мечту Януковича
11:53
В квартире на западе Москвы нашли бомбу
11:37
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
11:32
Звезда "Дома-2" страдает от опухоли мозга
11:27
Как в России отметили День славянской письменности и культуры
11:25
Крик о помощи Настасьи Самбурской
11:20
Почему Навальный скрывает зарубежный бизнес
11:11
Москвичам хотят запретить курить на улице
11:10
Кофе защищает от рака печени
10:56
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
10:30
Глава Пермского края встретился с местными бизнесменами
10:28
На Казанском направлении задерживаются поезда из-за ЧП с электричкой
10:23
Кошки с удаленными когтями чаще болеют
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
Обман Малахова и Шурыгиной взорвал Сеть
Овдовевшая Максакова изуродовала себя
У тяжелобольного Андрея Губина "разваливается" тело
Дана Борисова взывает о помощи из нарколечебницы
Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах
Происшествия

В Москве легковушка протаранила фонарный столб

прочитано 335 раз

На западе Москвы, рядом с заводом "МЕТЕОР", легковой автомобиль влетел в фонарный столб. В результате ДТП пострадали три человека. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает телеканал "360".

На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.

26 мая 2017, 08:16

комментарии

Политика

Трамп унизил премьера Черногории перед камерами
Как паразит Порошенко высасывает кровь украинцев
Отгораживающийся от Москвы Киев нарывается на необычный кризис
У Трампа свело челюсть от рукопожатия Макрона

Шоу-бизнес

Самбурская грязно выругалась из-за Малахова
Маликов сравнил Бузову со "срамной девкой"
Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак
Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Проишествия

В Москве поймали готовящих взрывы террористов
У уборщицы "Газпрома" украли часы за миллион
Названа причина смерти внука Сталина
Американец с переломанными ногами четыре дня полз за помощью

Lifestyle

Олег Басилашвили серьезно болен
Фильм украинца Сергея Лозницы о России освистали в Каннах
Пьяный Джонни Депп встал за штурвал
Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
Шоу-бизнес

Проскурякова изменила Николаеву

В жизни супругов произошли большие изменения
Спорт

Продавщица ждет ребенка от Роналду

Футболист уже воспитывает шестилетнего Криштиану-младшего, рожденного суррогатной матерью
Шоу-бизнес

Красотка Ирина Шейк побила Ксению Собчак

Россиянки встретились на Каннском кинофестивале
Шоу-бизнес

Больная раком звезда "Дома-2" обратилась с мольбой к публике

Елена Степунина выразила свою просьбу в Сети

Гороскоп

У Павла Воли будет третий ребенок
Собянин обречен на успех
Астрологический прогноз с 22 по 28 мая
Опасная болезнь певицы Мадонны

Фоторепортажи

Королева показала грудь всклокоченному Калягину
Звездные отпрыски простились со школой
Раскованные выпускницы порезвились в центре Москвы
Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

Спорт

Марат Сафин сделал неожиданное заявление
Гопак признали национальным видом спорта на Украине
Боксеры отправили друг друга в двойной нокдаун (видео)
Олимпийская чемпионка полностью разделась в реалити-шоу

Регионы

Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
Российский режиссер трагически погиб в Петербурге
Российские овцеводы потратили 40 млн на "убийцу" Windows
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru