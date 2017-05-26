В Москве легковушка протаранила фонарный столб

На западе Москвы, рядом с заводом "МЕТЕОР", легковой автомобиль влетел в фонарный столб. В результате ДТП пострадали три человека. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести, передает телеканал "360".
На месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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