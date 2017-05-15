На популярных курортах выросла угроза теракта
По данным ведомства, на территории Тайланда действует ряд радикальных группировок, чья деятельность направлена в том числе и против российских граждан. Представители организации отметили, что теракты могут быть произведены с помощью завербованных работников туроператоров. "Атаки могут быть осуществлены в форме аварийных ситуаций с брендированным туристическим автотранспортом, поджогов, биологического и химического заражения мест размещения и объектов показа с имитацией "естественных" причин этих событий", – сообщается на сайте Ростуризма.
Также ведомство предупреждает о потенциальной террористической угрозе в Тунисской республике, граничащей со странами, в которых функционирует запрещенная в России экстремистская организация "ИГ". Сотрудники Ростуризма рекомендуют соблюдать осторожность на таких курортах, как Сус, Монастир и Хаммамет. "Необходимо воздерживаться от неорганизованных, тем более одиночных, поездок на юг Туниса, полностью исключить посещение приграничных районов с Ливией и Алжиром, избегать мест массового скопления людей", – подчеркнули в ведомстве.
"Туристам следует избегать спонтанных экскурсий и развлекательных поездок по стране, предлагаемых им во время отдыха местными сотрудниками туроператоров, и посещать только изначально запланированные при оформлении тура мероприятия", – заключили в пресс-службе организации. Также в сообщении говорится, что туроператоры должны проводить проверку наемного персонала в указанных странах.
*Друг* Я улетаю в Турцую— Шерлок Холмс (@sherlock_JimmyM) 14 мая 2017 г.
*Друг* Я в Тайланд
*Кто-то* А ты все лето будешь свои сериалы смотреть?
*Я*#вожидании pic.twitter.com/J4WmwOXrZ5
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел попросили граждан воздержаться от поездок в Грузию в связи с намерением правительства этой страны запретить въезд бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Сотрудники внешнеполитического ведомства предложили жителям России тщательно взвешивать риски при решении отправиться в подобное путешествие.
"Как видим, официальный Тбилиси продолжает систематические провокации, подрывающие процесс оздоровления отношений с Россией. Рационально объяснить такое поведение трудно – ведь российско-грузинская нормализация приносит осязаемые выгоды экономике и гражданам Грузии", – сообщается на сайте МИД России.
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