Австрийский самолет опасно сблизился с российским Boeing

В небе над Черным морем опасно сблизились два лайнера. Наземная система предупредила об угрозе столкновения российского Boeing, летевшего из Москвы в Сочи, с австрийским Embraer, который следовал из Вены в Краснодар, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в небе над черноморским побережьем Краснодарского края недалеко от Туапсе. "Бортовые системы предупреждения об опасном сближении не сработали. Лайнеры благополучно разлетелись, не создав друг другу физических помех", – рассказали в авиадиспетчерской службе.