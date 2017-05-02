В больнице остаются 15 человек после ЧП на рейсе "Аэрофлота"

Представители посольства России в Таиланде рассказали о ходе лечения пострадавших из-за турбулентности на борту самолета "Аэрофлота" 1 мая. В больнице остаются 15 россиян: четверо прооперированы, некоторым только предстоит лечь под нож хирурга.
В больнице дежурят сотрудники посольства, передает ТАСС. Родственников потерпевших разместили в медицинских боксах, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.
Ранее был опубликован список россиян, пострадавших в результате происшествия. Все они находятся в больнице "Самитивет Сринакарин".
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