В больнице остаются 15 человек после ЧП на рейсе "Аэрофлота"

Продолжение: Метеоролог в пух и прах разнес оправдания "Аэрофлота" после ЧП

Представители посольства России в Таиланде рассказали о ходе лечения пострадавших из-за турбулентности на борту самолета "Аэрофлота" 1 мая. В больнице остаются 15 россиян: четверо прооперированы, некоторым только предстоит лечь под нож хирурга.

В больнице дежурят сотрудники посольства, передает ТАСС. Родственников потерпевших разместили в медицинских боксах, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.

Ранее был опубликован список россиян, пострадавших в результате происшествия. Все они находятся в больнице "Самитивет Сринакарин".