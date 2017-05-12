Звезда "Антикиллера" скончалась в Москве

Известный российский актер Юрий Шерстнев скончался в своей московской квартире в возрасте 76 лет. Причина смерти артиста не уточняется.

Известно, что актер внезапно почувствовал себя плохо, когда находился дома. Жена вызвала скорую помощь. Однако приехав на вызов, медики были вынуждены констатировать смерть мужчины, передает Life.ru.

Юрий Шерстнев прославился благодаря небольшим, но ярким ролям во многих известных фильмах и сериалах. Из-за необычной внешности актеру, как правило, доставались отрицательные персонажи.

Так, Шерстнев сыграл палача в киноленте "Д’Артаньян и три мушкетера", вора в законе по прозвищу "Метла" в боевике "Антикиллер". Кроме того, актер запомнился зрителям по ролям в сериале "Счастливы вместе", а также по фильмам "Ландыш серебристый", "Роковые яйца", "Мастер и Маргарита" и многим другим. Всего на счету Шерстнева более сотни ролей.

Помимо кинокарьеры, актер всерьез увлекался музыкой – играл на трубе, гитаре, саксофоне, тромбоне, барабане и губной гармошке. Также он ремонтировал старые музыкальные инструменты.