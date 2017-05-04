Никулину было невыносимо признаваться в любви Гурченко

Юрий Никулин и Людмила Гурченко сыграли в картине "20 дней без войны". Однако мало кто знает, почему актеру "было невыносимо" признаваться в любви известной актрисе.

О Юрии Никулине вспомнил его многолетний друг, актер Александр Панкратов-Черный. Легендарный артист, звезда фильмов о Шурике, тот самый "балбес" в жизни был по уши влюблен в собственную супругу, актрису и артистку цирка Татьяну Никулину (в девичестве Покровская). Более того, Никулин так любил жену, что терпеть не мог сниматься в любовных сценах.

"Как-то он мне пожаловался: "Люся Гурченко – красотка, королева. А мне, такому неказистому, с ней в картине "Двадцать дней без войны" пришлось любовь играть, представляешь?" – "Ну и что здесь такого, Юра Владимирович?" – "Ну я же люблю свою Танечку, а должен объясняться в любви Гурченко! Для меня это было невыносимо! Не мог же я Танечке изменить! Произносил свой текст перед Гурченко, а представлял Танечку, вспоминал нашу с ней молодость, как мы встретились, наши разговоры..." – цитируют рассказ Александра Панкратова-Черного "7 Дней".

По словам актера, он часто оказывался в одной компании с четой Никулиных и его неизменно восхищали их трогательные и нежные отношения. Александр отметил, что рядом с мужем Татьяна становилась буквально незаметной. К примеру, во время разговора Никулина и Этуша, супруга первого хранила полнейшее молчание, слушала, но не вмешивалась с беседу, но иногда под столом могла легонько шлепнуть мужа по колену, но так, чтобы никто не заметил.

Это значило, что актер начинал перегибать палку. "Потом Никулин отвернется, Танечка ему – раз, и вкусненькое в тарелку положит. А перед тем как попрощаться и уйти, Юрий Владимирович всегда спрашивал у жены: "Ну что, поедем или как?" Танечка видит, что ему не хочется с друзьями расставаться: "Давай еще немножко посидим". А если он устал: "Юрочка, может быть, поедем?" – сообщил друг известного артиста.

Панкратов-Черный выразил мнение, что супругов связывали не только общее место работы и даже не сын Максим, а что-то гораздо большее. "Очень сильная взаимная любовь. Они удивительно подходили друг другу. Никулин же смешной, вроде неказистый. Но когда они шли куда-то вдвоем с Таней – это была поразительно красивая пара", – заключил актер.

Напомним, Юрий Никулин умер 21 августа 1997 года от осложнений после операции на сердце. Вдова пережила любимого мужа на целых 17 лет и скончалась 26 октября 2014 года.