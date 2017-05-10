Подробности смерти российского депутата в Израиле

Стали известны первые подробности смерти депутата Госдумы от ЛДПР Василия Тарасюка в Израиле. Как выяснилось, он находился там вместе с женой на лечении.

Вице-спикер партии Игорь Лебедев подтвердил смерть депутата Василия Тарасюка. "Только получили сообщение от супруги, которая находилась там вместе с ним на лечении, что, к сожалению, Василий Михайлович погиб", – цитирует его РИА Новости. Политик предположил, что сейчас идет процесс транспортировки тела в Россию.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев также заявил, что его заместитель Василий Тарасюк в последнее время "очень болел". "Было видно, что он достаточно плохо себя чувствовал", – цитирует политика Life.ru.

Помощница погибшего депутата не смогла предоставить информацию о смерти своего начальника. "Он не погиб, он скончался. Информация, к сожалению, действительная, однако комментариев по данному поводу пока добавить не могу", – цитирует ее телеканал РЕН ТВ.

В то же время в пресс-службе ЛДПР отметили, что кончина Тарасюка шокировала его друзей и коллег, так как депутат вел активный образ жизни. "Всем нам, кто хорошо знал Василия Михайловича, он запомнился как очень щедрый, отзывчивый и добросердечный человек", – отметили в партии. "Сегодня депутаты ЛДПР скорбят вместе с его семьей и друзьями. Василий Михайлович Тарасюк навсегда останется в нашей памяти", – сообщается на официальном сайте фракции.

Между тем Игорь Лебедев пояснил, что депутатский мандат Василия Тарасюка может быть передан любому зарегистрированному кандидату от партии.

"Официально Госдума должна сначала снять с него полномочия, это нужно юридически, после этого у нас есть срок, если не ошибаюсь, три недели для того, чтобы предоставить в ЦИК кандидатуру", – заключил политик.

Напомним, изначально информацию о смерти депутата подтвердила его помощник по работе в Госдуме Галина Лякишева. По ее словам, он скончался 6 мая, но обстоятельства ей неизвестны. Как писали Dni.Ru, предположительно, Василий Тарасюк был российским туристом, о смерти которого ранее сообщил ряд израильских СМИ.

Василий Тарасюк был избран депутатом Государственной думы четвертого, пятого и шестого созывов. По данным партии, бизнесмен занимал управляющие должности в нефтяных компаниях "Лукойл – Когалымнефтегаз", "Лукойл – Западная Сибирь", был генеральным директором ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод". Он ушел из жизни в возрасте 68 лет.

