Умер убийца Вороненкова

Убивший 23 марта в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова мужчина скончался. Это произошло, когда злоумышленник находился на операционном столе.

Врачи делали киллеру трепанацию черепа, поврежденного выстрелом охранника. В ходе операции у мужчины десять раз останавливалось сердце.

"Готовый. Вызывайте начальство", – цитирует одного из силовиков украинское издание "Вести". Информацию подтвердил главврач больницы, а также сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляли охрану учреждения.

Отметим, во время покушения телохранитель Дениса Вороненкова успел ранить убийцу, которого отвезли в Киевскую городскую больницу. Туда же попал и раненый охранник. Киллер получил сквозное ранение в голову, в ногу и в грудь. Врачи запретили правоохранительным органам брать у него показания.

Преступник имел при себе украинский паспорт. Выяснилось, что мужчина находился в розыске, передает "Обозреватель". Киллер 1988 года рождения разыскивался за совершение преступлений, предусмотренных статьями уголовного кодекса Украины "Фиктивное предпринимательство" и "Легализация доходов, полученных преступным путем".

Напомним, 23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Кроме того, его охранник также получил серьезные ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".