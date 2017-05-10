Российский депутат умер на отдыхе в Израиле

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Тарасюк скончался в Израиле. Предположительно, именно он был российским туристом, о смерти которого сообщалось 6 мая.

Информацию о кончине Василия Тарасюка подтвердила журналистам помощник депутата по работе в Госдуме Галина Лякишева. По ее данным, трагедия произошла 6 мая. "Обстоятельства смерти мне неизвестны. Похороны предположительно состоятся 11-12 мая", – заявила Лякишева.

Коллеги депутата по фракции ЛДПР рассказали, что Тарасюк умер в Израиле, где находился на отдыхе. Он мог быть тем российским туристом, сведения о смерти которого на берегу Мертвого моря поступили 6 мая, передает РБК.

Израильское издание IOL сообщало, что 67-летнего туриста из России нашли на пляже. Дыхание и пульс отсутствовали, реанимационные мероприятия оказались безрезультатными. Медики констатировали его смерть.

Василию Тарасюку было 68 лет. По данным сайта ЛДПР, он родился 10 октября 1948 года. Занимал управляющие должности в нефтяных компаниях "ЛУКОЙЛ – Когалымнефтегаз", "ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь", был генеральным директором ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод". Кроме того, являлся членом Когалымского городского совета народных депутатов и гордумы Ханты-Мансийского округа.

Василий Тарасюк был избран депутатом Государственной думы четвертого, пятого и шестого созывов. Занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Сообщается, что последнее публичное выступление Тарасюка состоялось 2 мая.