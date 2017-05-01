На Воробьевых горах затопило набережную

В столице днем 1 мая наблюдался сильный подъем уровня Москвы-реки в связи с плановым сбросом воды с Рублевской плотины. Из-за этого были частично подтоплены набережные на Воробьевых горах и в Кунцево.

"Гражданам следует проявлять внимательность и осторожность в этих районах – не приближаться к краям набережных, чтобы не оказаться в воде", – предупредили в Московской поисково-спасательной службе. Ситуация находится под контролем коммунальщиков, передает агентство городских новостей "Москва".

