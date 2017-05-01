В Индонезии умер самый старый человек на Земле. Мужчина по имени Содимеджо скончался в возрасте 146 лет. Причины смерти остаются неизвестны, передает "Би-би-си".
Согласно документам, Содимеджо родился в 1870 году. Тем не менее, некоторые исследователи сомневаются в подлинности этих бумаг, так как учет рождений на территории Индонезии начали вести только в 1900 году.
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