В Индонезии умер самый старый человек на Земле. Мужчина по имени Содимеджо скончался в возрасте 146 лет. Причины смерти остаются неизвестны, передает "Би-би-си".

Согласно документам, Содимеджо родился в 1870 году. Тем не менее, некоторые исследователи сомневаются в подлинности этих бумаг, так как учет рождений на территории Индонезии начали вести только в 1900 году.