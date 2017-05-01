В центре Москвы случилась массовая драка

В районе Хамовники на пересечении Комсомольского проспекта и 3-й Фрунзенской улицы произошла массовая драка. По словам очевидцев, в потасовке принимали участие около десяти человек.

Правоохранители считают, что конфликт произошел между тремя мужчинами. В результате происшествия один из пострадавших попал в больницу, передает Life.ru. Обстоятельства случившегося устанавливаются.