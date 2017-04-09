"ИГ" взяло ответственность за теракты в Египте

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия, передает Reuters. В результате происшествия погибли более 30 человек, десятки получили ранения. Примечательно, что боевики устроили взрывы в церквях в Вербное воскресенье – христианский праздник.