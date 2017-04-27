В Берлине неизвестный напал на полицейских

В Берлине неизвестный мужчина напал на сотрудников полиции. Правоохранители открыли огонь по нарушителю порядка после угроз в свой адрес, передает "Газета.ru".
Berlin hospital attack - reports of shots fired in Kreuzberg https://t.co/PWKUa7lfR8 pic.twitter.com/NEmp8oQsMz— Andy O'Brien (@Camelot_1966) 27 апреля 2017 г.
Место происшествия оцеплено. Преступник находится в реанимации: по предварительным данным, он получил легкое ранение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Kreuzberg Schüsseln Urban-#Krankenhaus: #Polizei schoss aus Notwehr. https://t.co/EHKbVdm7q8 @bzberlin @Reporter_Flash @J_Schilde @BZcat030 pic.twitter.com/gWxaokL16Y— Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) 27 апреля 2017 г.
Друзья пытаются помочь телеведущей
Прославленный артист дал откровенное интервью
После развода актриса опять удивила общественность
Обсуждая выборы во Франции, литератор внезапно вышел из себя