Во французском McDonald's прогремел взрыв

В здании ресторана McDonald's во французском Гренобле прогремел взрыв. По предварительным данным, бомба была заложена в туалете.

К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Персонал и посетители были эвакуированы, на месте происшествия работает полиция, передает Le Dauphine Libere.