Во французском McDonald's прогремел взрыв

В здании ресторана McDonald's во французском Гренобле прогремел взрыв. По предварительным данным, бомба была заложена в туалете.
К счастью, в результате взрыва никто не пострадал. Персонал и посетители были эвакуированы, на месте происшествия работает полиция, передает Le Dauphine Libere.
#explosion dans un restaurant McDonald's à #Grenoble, un périmètre de sécurité est mis en place #mcdo #macdo https://t.co/G5seTV9yka pic.twitter.com/9K5txp7aDl— France 3 Alpes (@f3Alpes) 27 апреля 2017 г.
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