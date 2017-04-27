Знакомство москвички с любовницей мужа закончилось поножовщиной

На востоке Москвы между двумя женщинами произошла драка. Спровоцировал скандал муж одной из участниц потасовки – он решил представить супруге свою любовницу.

Жена москвича не оценила идею возлюбленного: она набросилась с ножом на свою соперницу. Пострадавшая была госпитализирована, на месте происшествия работают правоохранители, передает Life.ru.