Знакомство москвички с любовницей мужа закончилось поножовщиной

На востоке Москвы между двумя женщинами произошла драка. Спровоцировал скандал муж одной из участниц потасовки – он решил представить супруге свою любовницу.
Жена москвича не оценила идею возлюбленного: она набросилась с ножом на свою соперницу. Пострадавшая была госпитализирована, на месте происшествия работают правоохранители, передает Life.ru.
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