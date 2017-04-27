В метро Москвы поднялась паника из-за подозрительного предмета

Из вагона поезда, прибывшего на станцию "Парк культуры" Московского метрополитена, выбежали все пассажиры. Паника началась из-за подозрительного предмета. "Я ехал в другом вагоне. Вдруг поезд резко остановился в тоннеле. В соседнем вагоне все кинулись в другой конец и легли... Там была то ли коробка, то ли пакет", – рассказал один из свидетелей. Очевидцы сняли происходящее на видео. Запись опубликовал портал Life.ru. Машинист объявил, что поезд дальше не пойдет, и попросил всех пассажиров выйти на платформу.