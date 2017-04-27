Литературовед Федор Капица умер в Москве

В Москве в возрасте 66 лет после продолжительной болезни легких из жизни ушел ученый, литературовед и фольклорист Федор Капица, передает "Интерфакс". У него остались два внука. Славная династия, начатая лауреатом Нобелевской премии и великим физиком Петром Капицей, продолжилась, отметили коллеги.

Отметим, свою научную деятельность Петр Капица вел в Советском Союзе. При этом, как показали последние опросы "Рамблера", большая часть россиян с теплотой вспоминает времена существования СССР.

С тезисом о том, что при коммунизме жилось лучше, согласны 66% опрошенных. Несогласие выразили 21% граждан. Около 7% респондентов затруднились ответить. Еще 6% граждан не смогли ответить на этот вопрос, так как родились после распада СССР. Опрос проводился 25 апреля. В нем приняли участие более 5,3 тысячи граждан.