В Москве поймали беглого украинского депутата

Беглый украинский депутат из партии "Батькивщина" Александр Шепелев задержан в Москве по запросу Интерпола, передает Life.ru. Ордер на его арест был выдан еще в сентябре 2014 года Печерским районным судом Киева. На родине политик обвиняется в заказных убийствах, растрате и присвоении имущества, легализации доходов, угоне автотранспорта, а также в побеге из мест заключения.