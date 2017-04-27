На севере Москвы эвакуировали поликлинику

Утром 27 апреля были эвакуированы посетители и персонал поликлиники, расположенной по адресу Дмитровское шоссе, 165, передает РИА Новости. По предварительным данным, в стационарном отделении для взрослых произошло короткое замыкание. "Учреждение работает в штатном режиме. Проведения аварийно-спасательных работ не потребовалось", – сообщили в МЧС.
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